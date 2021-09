Est-ce encore un vrai secret ? Si oui, il ne devrait plus tenir très longtemps. L’idée d’aligner le triangle Ilaimaharitra-Morioka-Zorgane dans l’entrejeu trotte dans la tête d’Edward Still depuis des semaines, et c’est d’ailleurs comme ça qu’il a géré la deuxième mi-temps périlleuse dimanche à Gand.

L’arrivée tardive de l’international algérien cet été puis la blessure du Malgache ont retardé les plans du technicien carolo. Mais, dès lors qu’Ilaimaharitra est à 100 % et que Gholizadeh est suspendu, tout porte à croire que ce trio sera choisi pour défier le leader brugeois, samedi au Mambourg (20 h 45), la veille du Clasico, dans ce qui s’annonce comme l’autre choc de la 8e journée de D1A.