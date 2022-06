En quête d'un nouveau club, Charly Musonda Junior a reçu l'autorisation de Mbaye Leye, nouveau coach, de s'entraîner avec Zulte Waregem. Musonda peut ainsi entretenir sa forme mais il ne s'agit en aucun cas d'un test visant à engager, ou non, l'ancien joueur de Chelsea.

Il y a un peu moins d'un moins, Charly Munsonda Junior a annoncé, via ses réseaux, son départ de Chelsea. Le médian offensif est désormais libre de tout contrat et à la recherche d'un nouveau défi pour relancer sa carrière. A 25 ans, Musonda veut enfin décoller. "Quand je remets tout en perspective et que je regarde en arrière, après tout ce que j'ai vécu à Chelsea, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être au club", déclarait-il sur Instagram.