Il s’est rappelé au bon souvenir de tous, en inscrivant dimanche contre Gand un but de grande classe : une frappe des 30 mètres du gauche, qui a fini dans la lucarne de Bolat et a offert la victoire à Saint-Trond. Christian Brüls avait mis la même, une semaine plus tôt en amical, contre Eupen. Du pied droit. Un condensé de la carrière du germanophone de 32 ans qui était perçu comme un grand talent, à ses débuts, à Eupen, Maastricht et Westerlo, mais qui s’est perdu en route. Entretien avec un homme qui n’a jamais caché le besoin de combiner son métier, le foot, avec les plaisirs d’une vie normale.