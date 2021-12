La fin du choc wallon dimanche soir était chaotique. A Sclessin, bien sûr, mais aussi pour tous les téléspectateurs. Au moment de l’envahissement massif du terrain, Eleven a rapidement pris la décision de ne plus montrer les images et de passer sur la dernière rencontre du week-end, Malines-Genk. Juste avant la coupure, on a entendu le commentateur Benjamin Deceuninck et son consultant Philippe Albert demander à Christine Schréder, la journaliste en bord terrain, de vite se mettre à l’abri. Puis plus rien. Elle nous raconte la suite.