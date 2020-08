Christine Schréder et Bruno Taverne rejoignent Eleven Sports ! Division 1A Rédaction L'animatrice sera déjà sur le terrain, ce dimanche ! © Belga

On vient de l'apprendre: Christine Schréder et Bruno Taverne, qui officiaient jusque-là sur Voo, vont rejoindre Eleven Sports. On le sait, la société s'est offert les droits TV du championnat belge pour les cinq prochaines saisons. Et si les discussions ont quelque peu traîné entre Voo et Eleven concernant la diffusion du football belge, un accord a finalement été trouvé - et signé - le 7 août dernier, permettant ainsi aux abonnés Voo Sport de voir tous les matches de notre championnat.



Ceux-ci retrouveront d'ailleurs des têtes connues à l'écran dès ce week-end puisque Christine Schréder assurera le studio mobile à Standard-Genk, tandis que Bruno Taverne rejoint également Eleven Sports pour y assurer les commentaires des matches.