C'est peu après l'annonce du groupe, relevé avec Arsenal, Francfort et Guimaraes, que le Standard tenait son point presse d'avant-Clasico., entame Renaud Emond. Michel Preud'homme opine du chef.

Très vite le Clasico de dimanche est revenu au centre de la conversation, avec le costume de favori que va devoir endosser le Standard, vu l'écart entre les deux clubs et l'état d'avancement dans les processus entamés de part et d'autre.

"On n'aime jamais dire qu'il y a un favori avant le match", relativiste le capitaine liégeois. "Anderlecht est une équipe de qualité. Ils vont vouloir se réveiller, surtout à domicile." Encore une fois, son entraîneur ne le contredit pas. "Anderlecht a proposé de belles choses depuis le début de la saison. Ils ont de bons joueurs. Qu'ils soient jeunes ou vieux, ça ne change rien au problème parce que la qualité est là."

Par le passé c'était Anderlecht qui abordait ce duel en position de force, quand le Standard peinait à trouver son football et prendre des points. Autant dire que cette rencontre revêt d'une importance capitale pour les tous les sympathisants mauves, qui disputent déjà l'un des matchs de la saison. Michel Preud'homme en est bien conscient. "Imaginons la situation inverse, le Standard avec deux points, Anderlecht avec douze et la rencontre se disputant à Sclessin, on sait ce que cela signifierait pour le club. On doit être préparé à ce que ce soit la même chose dans l'autre sens."

Le coach liégeois a enfin donné des détails sur la blessure de Noë Dussenne, absent pour rappel entre six mois et un an en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. "C'est en pivotant qu'un des pieds est resté bloqué dans le sol. Il a directement ressenti la douleur et le docteur n'était pas fort optimiste. C'est catastrophique pour le joueur. Noë était vraiment abattu ce matin."