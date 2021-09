Frédéric Bleus et Romain Van der Pluym

Frédéric Bleus et Romain Van der Pluym

Frédéric Bleus et Romain Van der Pluym

La jeunesse est devenue une valeur refuge pour les clubs qui souhaitent s’en sortir à peu de frais, et quand les finances ne permettent pas de dépenser sans compter. Anderlecht et le Standard, à des moments différents, ont lancé le processus du rajeunissement, en 2019 avec l’arrivée de Vincent Kompany à Anderlecht ; en 2020 au Standard, qui a renommé son académie pour marquer le tournant symbolique.

Le club bruxellois a pris un peu d’avance, et fait un peu moins appel à ses talents, en ce début de saison, alors que son homologue liégeois s’est lancé à fond, Mbaye Leye ayant encore rappelé la semaine passée qu’il avait le noyau le plus jeune de D1A (22,7 ans). Cette logique de formation, sans perdre de vue l’ambition sportive, doit permettre, à long terme, de faire rentrer de l’argent frais, à l’image des transferts de Jeremy Doku, Albert Sambi Lokonga et Michel-Ange Balikwisha.