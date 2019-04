La Commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA) a décidé mardi d'infliger la défaite par forfait, un match à domicile à huis clos, une amende de 5.000 euros et une sanction alternative au RSC Anderlecht pour le match arrêté au Standard en raison du comportement de ses supporters.

Par la voix de son avocat Luc Deleu, Anderlecht avait indiqué qu'il souhaitait s'opposer seulement au match à huis clos. Les Mauve et Blanc ont 15 jours pour aller en appel de la décision devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS).

Le Clasico du 12 avril à Sclessin a été arrêté définitivement après 31 minutes en raison de jets de fumigènes et de pétards depuis la tribune des supporters d'Anderlecht. Après un avertissement via le speaker du stade et une interruption temporaire, l'arbitre Erik Lambrechts avait mis un terme à la rencontre après 31 minutes de jeu.