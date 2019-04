Le match huis clos est également effectif, ainsi qu'une amende de 5.000 euros à l'encontre d'Anderlecht. Le Standard, lui, se voit infliger 3.500 euros d'amende.



La Commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA) a décidé mardi d'infliger la défaite par forfait, un match à domicile à huis clos, une amende de 5.000 euros et une sanction alternative au RSC Anderlecht pour le match arrêté au Standard en raison du comportement de ses supporters.

Par la voix de son avocat Luc Deleu, Anderlecht avait indiqué qu'il souhaitait s'opposer seulement au match à huis clos. "Étant donné les précédents dans d'autres clubs et les solides efforts que le RSC Anderlecht consent pour garantir la sécurité lors de ses matches, le club va en appel de cette rencontre à huis-clos", a indiqué le RSCA dans un communiqué mardi.

Le Clasico du 12 avril à Sclessin a été arrêté définitivement après 31 minutes en raison de jets de fumigènes et de pétards depuis la tribune des supporters d'Anderlecht. Après un avertissement via le speaker du stade et une interruption temporaire, l'arbitre Erik Lambrechts avait mis un terme à la rencontre après 31 minutes de jeu.





Une amende pour le Standard également



A son tour, le Standard s'est vu infliger une amende de 3.500 euros pour les fumigènes allumés par ses supporters avant le coup d'envoi du match, qui avait été décalé de quelques minutes par manque de visibilité. D'autres fumigènes ont ensuite été allumés aux minutes 6 et 24 avant que des gobelets de bière ne soient lancés sur le terrain après l'ouverture du score de Marin. "La commission des litiges réitère que l'utilisation de moyens pyrotechniques est absolument intolérable et doit être proscrite, à l'instar du comportement de certains individus en matière de jets des gobelets de bière", précise un communiqué de l'Union belge. Et vu que ce n'est pas la première fois de la saison que les supporters du Standard se font remarquer, la commission des litiges "décide d'infliger une amende de 3.500 euros au Standard de Liège", précise ce même communiqué.