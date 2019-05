Découvrez les réactions des principaux acteurs de Bruges-Genk au micro de Proximus 11.



Clément : "Notre jeu offensif n'était pas suffisant ce soir. Bruges nous a mis beaucoup de pression. Nous avons perdu trop de duels pour espérer gagner. La première mi-temps était assez équilibrée. Je pense qu'on manque le 0-2 avec Ito en contre-attaque. Sur le 2-1, Wesley fait une grosse faute avec un coup de coude au départ de l'action. Aidoo ne reste jamais au sol sans raison et son visage est gonflé et il a des stigmates. Certaines personnes n'ont pas vu ces faits de jeu. Ensuite, on n'était pas loin du 3-3 avec ce poteau en fin de match. Selon moi c'était un match assez équilibré mais on repart sans le moindre point."



Leko : "On savait avant la rencontre qu'au niveau du mental ce serait compliqué. Surtout face à une équipe aussi en forme. Genk n'avait perdu qu'une fois avant ce match. La deuxième période était vraiment bonne. J'ai vu un bon Club de Bruges avec beaucoup d'intensité et un pressing très haut. Je crois qu'on aurait pu gagner de façon plus large si on avait marqué ce penalty. On s'est battu jusqu'au bout et c'est une très belle victoire."



Openda : "J'ai fait une très bonne montée et je pense que ce but nous a délivrés. Le coach m'a dit de jouer en profondeur et de provoquer mes adversaires. Ma plus grande qualité, c'est ma vitesse. Je crois que tout le monde au club le sait. Ce but m'a procuré beaucoup de bonheur."



Diatta : "Leko a été très positif à la mi-temps. Il nous a conseillé de continuer comme cela et de pousser un maximum. Nous avons cru en nous et cela a payé. Je pense qu'on a montré qu'on avait une bonne mentalité. On a joué en champion ce soir. En première, je n'étais pas assez concentré. En deuxième je suis revenu avec d'autres intentions. Et j'ai été décisif sur mon but."



Mata : "C'est une belle leçon de football ce soir. Tout le monde paniquait ici après notre première mi-temps et le score en notre défaveur. On est parvenu à renverser cette équipe de Genk. Malheureusement, nous n’avons pas notre sort entre nos mains. Il nous reste deux matchs que l'on va devoir gagner si on veut être champion. Cette première mi-temps n'était pas mauvaise. Je pense que Genk ne s'est pas procuré d'occasion. Openda est très bien monté et il faut le féliciter car il a vécu des moments difficiles cette saison. Il pleurait car je crois que ce sont des émotions incroyables pour un jeune joueur de marquer dans un match aussi important. Je suis très fier de lui."

: "En première période on était pas assez bon au pressing. Après le premier but, ils sont montés en puissance et nous avons commencé à douter. On a quand même eu l'occasion de revenir à 3-3. Apparemment il y avait une petite main sur l'action. Ce sont les règles du jeu. Nous avons encore notre sort entre nos mains. On ne doit pas calculer et on doit tout donner pour tout gagner. On calculera à la fin du championnat."