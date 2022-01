Après les faux pas d'Anderlecht et de l'Antwerp, l'Union Saint-gilloise peut envoyer un sérieux message à ses concurrents directs.

En cas de victoire au Jan Breydel, les Unionistes prendraient douze points d'avance sur le rival du jour et sur le Matricule 1. En revanche, du côté brugeois, il n'y a pas de droit à l'erreur ! Après un nul décevant face au Standard, les champions en titre ont une occasion idéale pour revenir à six points des pensionnaires du Parc Duden.

Au match aller, les coéquipiers de Noa Lang l'avaient emporté un but à rien. Mais ils seront cette fois privé de Hendry (suspendu) et Buchanan (appelé en sélection). Les Unionistes peuvent, quant à eux, compter sur le nouveau venu Puertas, alors que Machida et Kozlowski sont absents.

Les compos probables :

Bruges : Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Rits, Vanaken, Van der Brempt, Lang, De Ketelaere, Dost, Vormer

Union : Moris, Kandouss, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lapoussin, Burgess, Teuma, Nielsen, Vanzeir, Undav, Lazare

Suivez la rencontre en direct commenté :