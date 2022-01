Comme pressenti, le Codeco de ce vendredi a livré une bonne nouvelle au monde du sport : celui du retour du public dans les enceintes, extérieures ou intérieures. Cela ne se fera ni ce week-end, ni pour la journée de Pro League et de BNXT League de basket du milieu de semaine, mais à partir de vendredi 28. St-Trond - Charleroi sera le premier match concerné d’un week-end dont le derby bruxellois Union - Anderlecht sera le point d’orgue, dimanche, avec public, donc.

Les normes suivantes restent de mise : le port du masque sera obligatoire et le CST exigé pour les compétitions en extérieur et en intérieur.

Puisque le baromètre démarrera en code rouge, c’est un public limité à 70 % de la capacité maximale des stades qui sera accepté dans les enceintes de Pro League. Il existe dans le protocole des dérogations pour accueillir 100 % du public, mais rien n’est moins sûr et l’on part sur un modèle de 70 %, à la ligue. Toutes ces restrictions resteront de mise lorsque le baromètre descendra d’un cran, pour atteindre le niveau orange. Le plafond passera alors à 90 % de la capacité des enceintes.

C’est seulement en code jaune que ces règles seront levées : stades et salles plein(e)s, abandon du CST et port du masque FFP2 uniquement "conseillé pour les personnes vulnérables sur le plan médical".

Les règles de l’Horeca s’appliquent également aux bars et restaurants des clubs : interdiction de consommer debout et limitation à six clients par table.

Au niveau du sport en intérieur, la jauge théorique en code rouge se situe entre 50 et 70 % de remplissage et monte à 60-90 % en code orange avant un retour sans restriction en code jaune.

Et les fans visiteurs ?

La Pro League discutait vendredi de la possibilité d’autoriser à nouveau la présence de supporters visiteurs dans les stades qui, pour rappel, avaient été interdits de déplacement début décembre par la ligue, avant même que le Codeco n’impose le retour à des tribunes entièrement vides. Une réponse devrait tomber rapidement.