Codeco: du public à Standard-Zulte mais pas à Charleroi-OHL ? Division 1A La Rédaction Le retour du huis clos dans nos stades pourrait être effectif... à partir de lundi. © Belga

Le Comité de concertation se réunit ce mercredi à 14h, avec plusieurs nouvelles restrictions attendues pour faire face au variant Omicron.



Les événements de masse risquent d'être concernés, à commencer par les rencontres sportives. Selon plusieurs médias, le public ne sera plus autorisé dans les stades. Nos confrères de la RTBF précisent même que cette mesure pourrait être d'application à partir du lundi 27 décembre.



Voilà qui risque de frustrer Charleroi, Malines, le Beerschot et Saint-Trond qui reçoivent respectivement OHL, Seraing, Anderlecht et Eupen ce jour-là, pour le compte de la 21e journée de phase classique. Si cela se confirme, Cercle-FC Bruges, Courtrai-Antwerp, Standard-Zulte, Union-Gand et Ostende-Genk pourraient donc se dérouler devant du public, ce dimanche.



Affaire à suivre...