Rotation, discipline, tests physiques, alimentation saine, intégration des jeunes et Powerpoint : le coach allemand fait attention à tout. Il n'hésite, par ailleurs, pas à mettre des joueurs comme Théo Bongonda ou Junya Ito sur le banc.

Dans onze jours, ils y verront bien plus clair. D'autant plus qu'ils pourraient se retrouver, dans le meilleur des cas, avec 12 points de plus et qu'ils ont l'occasion de prendre l'ascendant sur Anderlecht, un concurrent direct pour le top 4. Les Limbourgeois viennent à peine de réintégrer le top 8 qu'ils regardent surtout vers le haut. "Je n'ai encore jamais dû disputer les playoffs 2 donc j'espère que nous allons rapidement remonter au classement", a confié Simen Juklerod, après la victoire contre Zulte Waregem ce dimanche. "Nous avons effectué un pas, mais il faudra encore se battre à fond pour atteindre le top 4."