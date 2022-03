On l’oublierait presque, mais à la mi-octobre 2021 (et à la surprise générale), Eupen occupait le fauteuil de leader. La suite du championnat a (re)mis les frontaliers à leur place : dans la colonne de droite, à distance plus ou moins variable de la zone de relégation. C’est généralement là qu’on retrouve l’Alliance sportive, de retour en D1 depuis 2016.

Si certains y voient un manque d’ambition, d’autres se réjouiront de voir l’AS devenir petit à petit une habituée de cette fameuse Pro League. Et tant pis si c’est, au mieux, dans le ventre mou. Car les places sont chères. L’autre club de la province de Liège le sait ; son propriétaire qatari le sait aussi.



(...)