Nonante équipes étaient concernées par ce tirage au sort dont 60 clubs entrent en lice dans ce 2e tour, et 30 sont issus du premier tour préliminaire.

Pour se qualifier pour le 3e tour préliminaire, les Anversois devront passer le cap lors d'un duel prévu en aller-retour les 21 et 28 juillet avec le match aller à Anvers.

Le premier tour qualificatif a lieu les 7 et 14 juillet. Le vainqueur du 3e tour préliminaire, les 4 et 11 août, est qualifié pour les barrages (18 et 25 août).