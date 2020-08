S’il avait pour habitude de braquer les projecteurs sur lui ces dernières semaines pour ses buts et ses passes décisives, respectivement au nombre de trois et deux, le médian a cette fois attiré le regard pour une autre raison, plus particulière.

Face aux Liégeois, il a arboré deux maillots différents en fonction des mi-temps. Avant le repos, il portait Rapha floqué dans son dos. Au retour des vestiaires, c’était Holzhauser qui était imprimé au dos de sa vareuse, comme on peut le voir sur les deux illustrations prises au Kiel ce dimanche.

Rapha ou Holzhauser, l’Autrichien n’a en tout cas pas eu son rendement habituel face aux Rouches. Et ce malgré quelques phases arrêtées, la marque de fabrique de la coqueluche du Kiel.

© D.R. (Moisse)