Les Buffalos l'ont annoncé lundi. L'ancien gardien, 41 ans, s'est engagé pour deux ans. Copa a joué en Belgique notamment pour le SK Beveren (2003-2007), le Sporting Lokeren (2007-2017) et OHL (2017-2019). Il compte à son actif plus de 300 rencontres en Jupiler Pro League. Copa a aussi disputé trois fois la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014) et sept fois la Coupe d'Afrique, une compétition qu'il a gagnée en 2015 et où il a atteint trois fois la finale. Il a raccroché gants et crampons en 2019.

A Gand, il retrouvera Emilio Ferrera, qui a quitté Seraing pour devenir Head of Football Formation de Gand. "C'est vrai encyclopédie du football et une grosse recrue pour le club", a souligné Copa. "Je suis ici pour apprendre comme entraîneur, pour transmettre mes connaissances et mon expérience et les partager avec une nouvelle génération de gardiens. Le football est comme l'école, tu apprends pas à pas. Je suis dans tous les cas très motivé. Je crois qu'il faut travailler dur chaque jour dans le respect de chacun afin de réussir ensemble. C'est donc un honneur de pouvoir commencer ici."