Le match de la dernière journée de la compétition régulière de la Jupiler Pro League dimanche entre Genk et Malines sera ouvert au public jusqu'à nouvel ordre.

Le club limbourgeois a pris des mesures supplémentaires pour contrer le risque de propagation du coronavirus autant que possible. Tous les espaces intérieurs (à l'exception des toilettes) du stade resteront fermés. Le public sera invité à se rendre directement dans les zones de places assises et debout. Le café à thème, les comptoirs dans les zones business, les stands de boissons et nourriture dans les galeries, la billetterie et les guichets (le match est complet) et la boutique des supporters resteront fermés. À l'extérieur du stade, il y aura de quoi manger et boire. Des stands de boissons et de nourriture supplémentaires seront prévus à cet effet. "Mais essayez de respecter les conseils sur la distance et la limitation des moments de contact", a insisté le club.

Il n'y aura pas de conférence de presse après le match. Le circuit de télévision restera également fermé.

Les personnes de plus de 65 ans et les groupes à risque (diabétiques, personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, enfants de moins de 6 mois, femmes enceintes, personnes dont le système immunitaire est affaibli) ne doivent pas venir au stade. Les personnes qui se sentent malades sont bien sûr également invitées à rester chez elles.