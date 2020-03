La dernière journée de phase classique pourrait être… la dernière tout court, si les compétitions sont arrêtées. Le suspense serait ainsi déplacé de la 6e à la 2e place.

Et si le championnat se terminait dimanche, à l’ancienne, sans playoffs ? La possibilité, d’abord évoquée sur Twitter par Joseph Allijns, le président de Courtrai, existe réellement. D’autant plus que l’UEFA, lors d’une grande réunion de ses 55 membres mardi prochain, pourrait recommander aux fédérations d’arrêter leurs compétitions domestiques (championnat et Coupe).

Par rapport aux autres championnats européens, notre Pro League présente l’avantage d’être pratiquement à son terme, puisqu’on disputera (à huis clos) la 30e et dernière journée ce dimanche. Il "suffirait" donc d’annuler les playoffs pour avoir un résultat sportivement valable, où toutes les équipes se seraient affrontées en aller-retour.

Les playoffs ne débutent, en théorie, que dans quinze jours et il faudra probablement encore attendre avant de savoir s’ils sont disputés ou pas. Mais, dans le doute, plusieurs clubs ont intérêt à jouer le coup à fond dimanche, même s’ils n’ont pas leurs supporters.

La 2e place, qualificative pour les préliminaires de la Ligue des champions, serait ainsi encore ouverte à trois équipes, Gand, Charleroi et l’Antwerp, qui se tiennent en deux petits points avant d’affronter, respectivement, Beveren, Courtrai et Mouscron.

Le suspense pour la 6e place s’envolerait par contre. Genk, Malines et Anderlecht se battraient pour… la 1re place non européenne au classement.



Le Standard européen de justesse, pas le RSCA

Le dernier ticket continental reviendrait au Standard, cinquième. Cette place ne rapporte théoriquement pas de place en Europe mais les Liégeois profiteraient de la finale de Coupe, disputée entre deux qualifiés via le championnat (le Club Brugeois et l’Antwerp).

Pour tous les autres clubs, rien ne changerait vraiment. L’équipe reléguée est, de toute manière, désignée après la phase classique. Ostende et Beveren se battront à distance, à condition que le match au Freethiel puisse avoir lieu après l’interdiction du bourgmestre…