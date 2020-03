Une épidémie ? Quelle épidémie ? La Pro League a décidé de maintenir les matches prévus ce week-end et ne décrète aucun huis clos.

© IPM Graphics



Le communiqué est tombé ce mercredi après-midi: "".Notons, au passage, que le Dr Van Ranst cité par le communiqué de la Pro League a pourtant assuré ceci dans les colonnes du Laatste Nieuws:. Il serait donc étonnant que l'avis médical sur lequel semble s'appuyer la Pro League ait vraiment poussé dans le sens du maintien des rencontres avec public...Mais, rassurez-vous, des directives - qui semblent bien dérisoires au vu du contexte et de l'annonce des trois premiers décès en Belgique, ce mercredi - ont été données." ou encore:Concernant les joueurs, les poignées de main d'avant et d'après-match sont proscrites et la distance d'un mètre lors des interviews doit toujours être respectée.Enfin, le communiqué annonce une vraie mesure tranchée, pleine de bon sens et de prudence, puisque le calendrier des Playoffs sera présenté... en ligne le lundi 16 mars à 16h. La présentation "physique" de ce calendrier a donc été annulée, alors qu'elle ne réunit habituellement que quelques dizaines de protagonistes et journalistes.