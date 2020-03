Division 1A Coronavirus: les entraînements maintenus pour les équipes professionnelles belges, les femmes et les jeunes à l'arrêt complet Rédaction

La Pro League a communiqué ce vendredi après-midi pour éclaircir un point qui posait question depuis l'annonce du gouvernement fédéral, vendredi soir. Il ressort du communiqué que les noyaux A des clubs professionnels peuvent continuer à s'entraîner. Mais ils sont les seuls, et les matches amicaux, même à huis clos, sont à éviter.





Le communiqué complet:



Après concertation avec les autorités, les experts et après avoir pris connaissance du rapport du « groupe de travail Corona » des European Leagues, lequel organise une consultation entre les ligues européennes sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus, les recommandations suivantes concernant les entrainements ont été formulées :



- Les noyaux A des clubs professionnels peuvent continuer à s’entrainer, à condition que les directives en matière d'hygiène soient respectées et que les entrainements se déroulent à huis clos. En effet, l'essence même de la profession de sportif professionnel est d'être et de rester en condition optimale pour les matchs.



- En ce qui concerne les équipes de jeunes et de femmes, les entrainements sont annulés jusqu'à nouvel ordre.



- Pour le moment, les autorités émettent un avis négatif sur l’organisation de matchs amicaux à huis clos. La Pro League examine les possibilités, à l'instar des Pays-Bas où, dans le respect de conditions strictes, il est permis d’organiser des matchs amicaux.



La Pro League est totalement consciente de la situation très précaire dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. En collaboration avec les clubs, elle fera de l'intérêt social un fil conducteur de sa politique pour les prochaines semaines.