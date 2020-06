Plusieurs membres de nos clubs ont déjà été testés au coronavirus ces derniers jours.

La semaine qui arrive marque la reprise des entraînements pour la majorité des clubs de Pro League. Et le protocole de reprise est en phase de conclusion.

Ce protocole se compose de plusieurs parties. La première s’étale jusqu’au 30 juin, avec respect des règles de distanciation sociale à l’entraînement. Ce dernier se donnera avec des groupes de 20 personnes maximum, il sera filmé et les célébrations et accolades seront interdites. Les douches et les vestiaires seront fermés. À partir du 1er juillet, les entraînements collectifs avec contacts pourront reprendre. Et les vestiaires seront à nouveau disponibles, par petits groupes.

Et ce qui concerne les tests, les collaborateurs des clubs ont été regroupés en deux catégories. La première comprend les joueurs, le staff technique et médical, les responsables d’équipement et de matériel, le team manager, ainsi que tous les membres des familles de ces différentes personnes. Toutes ces personnes devront obligatoirement être testées au coronavirus avant la reprise des entraînements. Dans certains clubs, comme à Charleroi par exemple, les tests ont déjà commencé la semaine passée sur les membres du staff.

La catégorie 2, elle, reprend tout le personnel ayant accès aux zones des personnes de la première catégorie (personnel de sécurité, service d’entretien…). Le club doit leur assurer une entrée séparée. En cas de test positif, une quarantaine de 48 h sera imposée. En attendant les résultats du laboratoire de référence, qui devrait être le même pour tous.