Mbokani prêt à renoncer à une partie de son salaire à l’Antwerp © BELGA Division 1A Y. T.

L’Antwerp est sur le point de trouver un accord financier avec ses joueurs en cette période de crise du coronavirus. Ce sont les joueurs qui gagnent plus que 80 000 euros par an qui devront faire un effort. Les autres gardent leur salaire. Les plus gros salaires - comme Mbokani, Haroun, Defour et Mirallas - devront faire le plus gros sacrifice. En avril, les joueurs qui gagnent plus que 80 000 euros par an vont renoncer à 30 % de leur salaire. Ils perdront 40 % en mai si le championnat ne reprend pas le mois prochain et 50 % en juin si le même problème se pose ce mois-là. Malines et Zulte-Waregem ont aussi un accord avec les joueurs.