Le match de football de dimanche entre Waasland Beveren et KAA Gent sera reporté en raison du coronavirus.

Marc Van de Vijver (CD&V) a décidé d'annuler le match de D1A entre Waasland-Beveren et La Gantoise, prévu dimanche à 18h dans le cadre de la 30e et dernière journée de D1A, à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le bourgmestre de Beveren l'a annoncé jeudi après-midi. La rencontre sera jouée à une daté ultérieure encore inconnue.