Arrivé du côté de la Gantoise pour une somme record, Nurio va devoir patienter quelques temps pour faire ses débuts officiels avec les Buffalos.

L'Angolais a une déchirure à un muscle du genou et est out pour une durée de cinq à six semaines.

Il ratera donc les tours préliminaires de la Ligue des Champions, prévus entre le 8 août et le 30 septembre.