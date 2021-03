Sur un centre de Knoledge Musona, Jonathan Heris a inscrit l'unique but de la rencontre à la 48e minute d'une frappe en pleine lucarne qui a laissé Sinan Bolat impuissant.

Quelques jours après avoir fait un grand pas vers le maintien après avoir ramené 3 points de saint-Trond dimanche, les Pandas se hissent dans le dernier carré de la Coupe pour la seconde fois de leur histoire après l'édition 2016-2017. Tombeur du FC Bruges en 8e de finale, Eupen avait alors été éliminé en demi-finales par Zulte Waregem, futur vainqueur de l'épreuve.

La pilule est amère pour La Gantoise, qui comptait sur la Coupe pour décrocher un ticket européen. Les Buffalos, triples vainqueurs de la Coupe de Belgique (1964, 1984, 2010), n'ont plus que le championnat dans le viseur, eux qui pointent à la 12e place avec 37 points en 28 matches.

Les quarts de finale de la Coupe se poursuivent mardi soir avec Anderlecht - Cercle de Bruges. Accrochés par les Brugeois il y a deux semaines en championnat (0-0), les Bruxellois auront une revanche à prendre face aux troupes d'Yves Vanderhaeghe, en confiance après leur important succès face à Waasland-Beveren samedi en championnat (2-0).

Une confiance que le RSCA a lui retrouvé après sa victoire 1-3 dans le Clasico dimanche au Standard. Les Bruxellois, toujours dans la lutte pour les Playoffs 1, voudront poursuivre leur aventure en Coupe pour s'assurer un ticket européen.

Jeudi, Genk recevra Malines à 18h. En soirée, l'affiche des quarts de finale mettra aux prises le Standard et le Club de Bruges à 20h45. En crise et distancés dans la course aux playoffs, les Liégeois voudront se réveiller face à une formation brugeoise toujours touchée par le coronavirus. Les 'Blauw & Zwart', dont le match face à Gand a été reporté dimanche, ont cependant récupéré des forces vives avec le retour à l'entraînement mardi de Noa Lang, Hans Vanaken, Stefan Denswil et Matej Mitrovic, tandis que Philippe Clement, touché par le covid comme l'ensemble de son staff, retrouvera le banc brugeois jeudi.

Les 'Rouches', de leur côté, auront une revanche à prendre par rapport à leur défaite dans le Clasico contre Anderlecht dimanche.