Le KV Courtrai l'a emporté largement sur la pelouse de Zulte-Waregem (0-5) samedi soir lors de la huitième journée des play-offs II, dans le groupe B, de la Jupiler Pro League de football. Les Courtraisiens ont disputé la majorité de la rencontre à onze contre dix suite à l'exclusion directe du co-meilleur buteur de la compétition Hamdi Harbaoui dès la onzième minute de jeu.

L'attaquant de Zulte-Waregem Hamdi Harbaoui risque de regretter longtemps son coup de sang survenu dès l'entame de la rencontre face à Courtrai. En lutte pour le titre de meilleur buteur de la compétition belge avec le Tanzanien Mbwana Samatta (Genk), alors que tous deux comptent 23 réalisations, Harbaoui pourrait être suspendu jusqu'au terme de la saison. À la 11e minute de la rencontre opposant Zulte-Waregem à Courtrai, le Tunisien a, en effet, été l'auteur d'un coup volontaire à la glotte sur le défenseur Hines-Ike, ce qui lui a valu un carton rouge direct (après consultation du VAR) brandi par l'arbitre Alexandre Boucaut.

Courtrai a rapidement profité de son avantage numérique en faisant la différence à trois reprises en première période par l'intermédiaire de Rolland (28), Chevalier (30) et Ezekiel (40). De Sart (68) et D'Haene (90+1) ont alourdi la marque après le repos.

Toujours dans le groupe B, le Cercle de Bruges s'est incliné sur la pelouse de Waasland-Beveren (2-1). Malgré l'ouverture du score brugeoise par Mercier (37), l'équipe locale a renversé la vapeur grâce à Vanzo (73) et Badibanga (83). À 20h30 débutait la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Mouscron. Courtrai est en tête avec 21 points et est d'ores et déjà assuré de remporter ce groupe car seul l'Union (16 points), qui n'a pas demandé la licence européenne, peut encore rattraper les Courtraisiens. Suivent Waasland-Beveren (10), Zulte (7), le Cercle (7) et Mouscron (4).

Dans le groupe A, Westerlo l'a emporté sur le terrain d'Ostende (0-3) suite à un doublé de Gboho (8,62) et une réalisation de Petrov (72). Les Campinois (12 points) reviennent à quatre unités de la tête occupée par Charleroi (16) qui s'est imposé sur la pelouse du Beerschot Wilrijk (8 points) plus tôt ce samedi (0-3). Saint-Trond (12 points), qui reçoit Eupen (7 unités) dimanche (20h00) pourrait revenir à un point des Zèbres en cas de victoire.