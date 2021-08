Courtrai seul en tête du championnat après sa victoire à l'Antwerp (0-1)

Division 1A

Belga

Courtrai s'est imposé à l'Antwerp 0-1 (mi-temps: 0-0) en clôture de la 2e journée du championnat de Belgique de football, dimanche. Les Courtraisiens sont les seuls à signer un six sur six et figurent seuls en tête au classement.