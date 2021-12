Il a réussi à faire déplacer deux matchs de Genk, mais quitte la présidence de la ligue.

1. Pourquoi Genk a-t-il déposé plainte ?

Le poids du Covid sur un calendrier de foot toujours plus chargé a eu cette conséquence : des matchs internationaux des zones Asie, Amérique du Sud et Amérique centrale ont été reportés par la Fifa en janvier 2022. Cela n’a pas fait sourire les clubs européens. Dont Genk, qui dénombre neuf titulaires susceptibles d’être appelés en sélection dans une période qui est aussi celle de la CAN.

La donne était connue depuis une circulaire Fifa de 2020… et non contestée lorsque le calendrier de cette saison 2021-22 a été présenté au conseil d’administration, il y a quasiment un an. C’est seulement en septembre que le KRC s’en est ému. "Genk a avancé une proposition concrète de solution au manager du calendrier et au conseil d’administration de la Pro League. Mais elle a été refusée", a fait valoir Peter Croonen dans un courrier accompagnant sa lettre de démission de la présidence de la Pro League, tombée hier.