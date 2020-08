Cyriel Dessers vient de réaliser son rêve. Sans se prendre la tête, l’attaquant reste ambitieux.

C’est l’un des transferts de cet été et pourtant peu de monde en Wallonie connaît vraiment Cyriel Dessers. Arrivé à Genk en provenance de Heracles Almelo, le Belgo-Nigérian a réalisé son rêve mais en a encore plein la tête.



Entretien avec un acharné du ballon rond.





Cyriel, comment vous retrouvez-vous avec un ballon au pied ?

"J’ai commencé à jouer au foot dans le quartier Anneessens à Bruxelles, puis on est parti quand j’avais cinq ans. J’ai passé un test à Genk à l’âge de sept ans, sans être concluant. Forcément j’étais déçu mais à cet âge on passe vite à autre chose. Le plus important c’était que je puisse jouer au foot. Peu importe le niveau, je voulais profiter de ma passion. Je suis un dingue de foot ! Je regarde tous les matchs possibles, y compris la D1B qui vient de reprendre (rires)."

(...)