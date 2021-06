Déjà reporté au 2 juin la semaine dernière, le vote sur la prolongation du format de D1A à 18 et celui sur l’intégration des U23 dans les divisions inférieures a une nouvelle fois été repoussé, au 11 juin cette fois, lors d’une Assemblée générale express qui a duré 15 minutes. Si le trio composé du Cercle, du Beerschot et de Zulte Waregem continue son lobbying pour éviter un retour à 16 (et donc trois descendants) en fin de saison 2021-2022, la majorité des 2/3 n’est, pour l’instant, pas en mesure d’être obtenue.



Pour plusieurs raisons : les accords pris avec Eleven en fin de saison dernière, le format à 18 jugé peu convaincant et l’impossibilité de faire cohabiter un championnat à 18 avec playoffs avec le Mondial au Qatar, qui va obliger la Pro League à s’interrompre plusieurs semaines, en 2022. Si certains tentent d’échanger le vote pour une prolongation du format à 18 contre un vote pour l’intégration des U23, très fortement suggérée par les grands clubs (le G5), c’est pour l’instant le statu quo. Mais le temps presse, puisque le Conseil supérieur de la Fédération, qui doit entériner les changements de règlement, se réunit pour la dernière fois de la saison le 16 juin.