Danijel Milicevic a ouvert un restaurant italien et s'entraîne à Lugano : "J'aimerais retravailler avec Vanhaezebrouck ou Mazzù."





Appelez-le "chef Mili". Danijel Milicevic (34 ans) ne promet pas de se retrouver derrière les fourneaux mais s’implique à fond dans son nouveau projet Pizza Factory. Le restaurant gantois a ouvert ses portes le 1er octobre. À l’image du Suisse, luxe et jeune. "J’ai voulu faire un truc casual chic, qui me ressemble, dit-il. On veut attirer des étudiants mais aussi des gens qui veulent des produits de qualité et 100 % italiens."

Danijel, pouvez-vous clarifier une chose : avez-vous arrêté votre carrière ?

"Pourquoi arrêterais-je ?"

(...)