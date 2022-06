Danny Buijs, qui était en poste au FC Groningue depuis quatre ans, prendra la succession de Wouter Vrancken. Le Limbourgeois, qui a connu la montée en D1A et la victoire en Coupe de Belgique avec le Kavé, a quitté Malines la semaine dernière pour devenir l'entraîneur de Genk.

Les assistants Fred Vanderbiest et Steven Defour, ainsi que l'entraîneur des gardiens Stef Pauwels sont eux restés à Malines et feront partie du staff de Danny Buijs, qui doit encore être complété.

"Après huit ans aux Pays-Bas, j'avais envie d'une aventure à l'étranger tout en restant proche de mes enfants", déclare Danny Buijs dans le communiqué de Malines. "J'ai été en contact avec plusieurs clubs mais j'ai directement eu un bon sentiment ici. J'ai parlé avec la direction et j'ai vu les matches contre La Gantoise et Genk, et l'expérience dans les tribunes. La réaction après la défaite contre Gand était phénoménale. Je vais tout faire pour maintenir cette ambiance et cette interaction avec le public".

"Danny a le profil que nous cherchions. Il est jeune, ambitieux et a de l'expérience. Il a montré à Groningue qu'il peut travailler sur le long terme", indique pour sa part Tom Caluwé, le directeur sportif malinois.