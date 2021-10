Son dernier match avec le Cercle Bruges, Kylian Hazard l’a joué contre le Standard, le 17 janvier. Depuis, le médian offensif n’a plus eu voix au chapitre. Relégué dans le noyau B, il s’entraîne avec les Espoirs, mais il n’est pas autorisé à disputer les rencontres. Au cours de l’entretien qu’il nous a accordé en début de semaine, Kylian Hazard explique comment sa situation s’est détériorée, comment il occupe ses journées et comment il envisage la suite alors qu’il lui reste un an et demi de contrat.