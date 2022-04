La victoire de Gand sur Anderlecht en finale de Coupe a mis un coup de pression aux équipes des Champions playoffs, puisqu’il n’est pas certain que les quatre premiers décrocheront tous un ticket européen. Contrairement à la saison passée, le test-match pour ce billet aura bien lieu face au vainqueur des Europe playoffs. Seule exception prévue dans le règlement : si Gand remporte également ces playoffs 2. Mais difficile de croire à un tel scénario.

Reste à voir quel club du top 4 devra jouer un septième match (rencontre unique, sur le terrain de l’équipe de playoffs 1) ? Seule l’Union est assurée de tenir son sésame européen. Et si elle venait à s’écrouler ? On ne lui souhaite évidemment pas, mais même s’il terminait quatrième - ce qui n’est encore jamais arrivé - "le vainqueur de la phase classique a la garantie d’avoir un ticket européen", précise le règlement. Il s’agit de l’avant-dernier, qui donne accès au 3e tour préliminaire de Conference League.

Qui disputerait le test-match pour le plus petit ticket, dans un tel cas ? Le règlement n’est pas des plus explicites mais dit que le test-match oppose le vainqueur des Europe playoffs et "le club issu des Champions playoffs qui peut prétendre au dernier ticket européen", soit le quatrième… ou le troisième, dans le cas de figure où l’Union terminerait dernière des playoffs 1.