Davy Roef gardera toujours sa tête d’éternel adolescent. Mais, à 28 printemps, il n’a jamais qu’un an de moins qu’Hendrik Van Crombrugge, l’un des Anderlechtois les plus expérimentés. On ne voit pas le temps passer. Peut-être aussi parce que le gardien de Gand, devenu titulaire début février à la suite du faux départ de Sinan Bolat, ne fait pas beaucoup parler de lui. Un manque de charisme qui le poursuit depuis le début de sa carrière.

Se poser en interview une petite heure avec lui dans une loge de la Ghelamco Arena vaut pourtant le déplacement jusqu’en Flandre orientale. Avant d’affronter son club formateur lundi pour le match le plus important de sa carrière, il a accepté de dévoiler une personnalité qui détonne dans le milieu.

Est-on en train de voir la meilleure version de Davy Roef ?

"Je ne sais pas. J’ai toujours eu les qualités mais je n’ai pas toujours pu les montrer de manière régulière. Depuis que je suis titulaire à Gand, j’y arrive plutôt bien. On fait une belle série en championnat (25 sur 27) mais on a loupé les playoffs 1 d’un rien ; c’est rageant."



(...)