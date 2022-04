Vivre 120 minutes plutôt tranquilles avant de stopper deux tirs au but et d’être porté aux nues par ses coéquipiers : Davy Roef n’aurait pu rêver mieux. "Oui, c’est le scénario idéal… du moins si tu gagnes", a rigolé le portier des Buffalos. "La victoire est le plus important, peu importe la manière."

Et ce, même si le trophée a été remporté aux dépens de son club formateur. "Cela fait trois ans que j’ai quitté Anderlecht et encore plus longtemps que j’y ai joué mon dernier match. Mais je ne peux pas dire que ça ne reste pas spécial."

Roef aura donc stoppé les tentatives de Josh Cullen et d’Amir Murillo. "Ça ferait donc quatre ans que je n’ai plus arrêté un penalty ? Logique, je n’ai pas joué pendant trois années (rires). Dans une séance de tirs au but, nous (les gardiens) avons très peu à perdre. Nous avons évidemment bien étudié comment les Mauves tiraient. Sur celui de Murillo, j’ai attendu jusqu’au dernier moment, puis il fallait encore choisir le bon côté. Sur celui de Cullen, j’ai vu qu’il avait botté tous ses derniers de ce côté-là."

Il y a quelques mois à peine, Roef n’était encore que la doublure de Sinan Bolat à la Ghelmaco Arena. "Sinan a été un bon gardien pour nous, puis il s’est passé quelque chose (NdlR : le Turc a fait savoir qu’il voulait partir) et nous avons pris une décision", a détaillé Hein Vanhaezebrouck. "Et puis quand le deuxième gardien saisit sa chance, tu ne peux plus l’enlever. Depuis qu’il a repris le flambeau, il n’a commis que très peu d’erreurs et il a même gagné des points. J’ai toujours été convaincu qu’il avait les qualités pour être numéro 1 chez nous. Je le mettais à côté de Sinan. Et, qui sait, il est peut-être même au-dessus. Je suis très content pour lui. Peut-être qu’il est désormais lancé pour le reste de sa carrière."

Reste à savoir s’il sera encore titulaire l’an prochain. "Je ne me prononcerai pas là-dessus", a dit Roef. "Il faut demander à messieurs Louwagie et De Witte."