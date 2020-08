Il avait espéré "titiller les grands clubs" . Raphael Holzhauser a fait bien plus au Club Bruges. Son but victorieux a plongé le champion dans la crise, tandis qu’il a permis au Beerschot de signer le meilleur départ d’un promu en 93 ans.

Pas mal pour quelqu’un qui aurait pu ne jamais jouer pour les Rats… "L’an passé, il avait signé pour la D1A mais on avait dû adapter son contrat vu la réintégration de Malines…" , explique Danny Geerts, attaché de presse du club.

Déçu, l’Autrichien accepte quand même de prendre part au projet. Il se mue même en artisan du titre en D1B, le premier de sa carrière, avec sept buts et huit assists. Puis enchaîne en étant actuellement le plus décisif de l’élite (trois buts et deux passes décisives).

(...)