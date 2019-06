Pour la dernière fois cette saison, la Pro League réunit à nouveau tous les dirigeants de ses clubs dans le bâtiment fédéral de Bruxelles.

Pour la première fois, cela se fera sous la présidence de Peter Croonen, le président de Genk. L'agenda de vendredi comprend un vote sur les ajustements à apporter aux playoffs 2, le débat sur la vente collective des droits de télévision et l'approbation des règles contre les agents des joueurs malhonnêtes.

Pierre François, directeur général de la Pro League, formulera ses propositions au conseil d'administration et à l'assemblée générale vendredi sur les ajustements à effectuer pour les playoffs 2. Un débat sur la réduction de moitié des points dans les playoffs 1 sera également tenu.

En outre, les discussions sur une vente collective des droits de télévision doivent également reprendre. Plusieurs grands clubs ont avancé l'idée de vendre eux-mêmes leurs droits afin d'en faire un plus grand usage. Les petits clubs veulent absolument éviter cela.

Après des mois de travail, on s'attend enfin à un accord sur la mise en place de la Clearinghouse (organisme qui veillera sur les transferts et les contrats conclus entre les agents et les joueurs). Le grand projet d'arbitrage de l'Union belge sera aussi à l'ordre du jour. La Pro League est d'accord avec les grandes lignes du plan, mais n'accepte pas qu'il n'y ait pas de représentant des clubs professionnels dans la plus haute sphère de l'arbitrage. L'Union belge a déjà dit qu'elle prendrait ses responsabilités et poursuivrait suivant son plan.

La Pro League a également pris position sur le BeNeLeague, après que le G5 eut entamé des discussions avec les clubs néerlandais en toute discrétion. Croonen a déjà annoncé qu'une telle ligue belgo-néerlandaise ne peut avoir lieu que si tout le monde en profite.

Enfin, l'assemblée générale de la Pro League devra également se concerter sur les cinq représentants qui succéderont à Mehdi Bayat (Charleroi), Mieke Declercq (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Courtrai), Paul Van der Schueren (Oud-Heverlee Louvain) et Bart Verhaeghe (Club Bruges) au sein du conseil d'administration de l'URBSFA.

La réunion débutera à 12h30 et devrait se terminer sur le coup de 15h00.