Faisons le point sur les mesures prises dans les différents clubs face à la crise.



Anderlecht: les joueurs ont reçu une nouvelle version de la déclaration de solidarité



Elle ne diffère pas beaucoup de la dernière: la direction propose encore de laisser tomber le salaire d’avril, la cotisaton d’avril pour l’assurance groupe, les avantages de tout genre (sauf les voitures) et 1/12e de la prime à la signature. La seule concession est qu’elle promet une compensation en cas de “futures nouvelles mesures” (le chômage technique?).

Dans ce document, il n’est pas question de geste financier de Kompany pour les joueurs qui refusent. Pour rappel: Vincent a parlé individuellement avec certains joueurs pour trouver une solution. Il n’est pas dit qu’ils accepteront cette nouvelle version.





Standard: situation inchangée

Les Standardmen ont reçu une proposition de leur direction : une baisse significative du salaire ramené à 3 250 € bruts pour verser l’équivalent à la Fondation Standard de Liège, qui cédera ce montant aux hôpitaux de la région liégeoise. En cas de refus, les joueurs seraient placés au chômage pour cas de force majeure. Sept d’entre eux s’y sont opposés. Rien n’a changé ces derniers jours. Les joueurs percevront un salaire réduit (ou le chômage) jusqu’à la fin des mesures gouvernementales. Si ces dernières devaient se prolonger, le Standard a garanti à ses joueurs que cette réduction de travail prendrait fin le 24 mai, date initiale de la fin du championnat.





Charleroi: ni chômage ni réduction de salaire pour les joueurs

Si du côté du Sporting la crise du coronavirus, le confinement et l’arrêt des compétitions ont impacté les salariés du club, qui sont, selon leur activité, en chômage partiel ou complet, au niveau des joueurs de l’équipe première aucune disposition financière spécifique n’a été prise. Les Zèbres ne sont pas au chômage, ils travaillent tous les jours selon le programme établi par le staff technique, qui effectue le suivi via diverses applications. Aucune mesure n’a été prise pour diminuer les salaires des joueurs, qui sont seulement privés de leur plaisir de jouer et de leurs primes de matchs. Des primes qui tombaient régulièrement cette saison vu les bons résultats engendrés. Par contre, si la Pro League entérine la fin de la compétition dans l’état actuel, le Sporting subira, lui, une perte d’environ 2 millions à cause de la non-tenue au Mambourg des derniers matchs (un en phase classique et au moins cinq en playoffs 1) de la saison.





Mouscron: la direction attend un geste des joueurs

Au Canonnier, l’effectif et le staff technique mouscronnois n’ont pas encore été mis au chômage partiel, contrairement au personnel administratif. Celui-ci l’est depuis le 17 mars. En contrepartie, la direction hennuyère a demandé au noyau un effort de solidarité. Un pourcentage sur le salaire pourrait être ponctionné. Les discussions sont en cours. La situation des joueurs est susceptible d’être modifiée si la Pro League confirme les recommandations de son conseil d’administration. Le club n’essuiera pas de manque à gagner s’il ne joue pas les PO2. Les abonnés auraient de toute façon pu y assister gratuitement.





Flandre: leur entreprise ne connaît pas la crise

Si le Cercle Bruges et Waasland-Beveren ont eu recours au chômage technique pour leurs joueurs, ce n’est pas le cas de grosses écuries flamandes telles que Genk, Antwerp, le Club Bruges ou encore Gand. Ces formations ne rencontrent nullement de problèmes de trésorerie. Raison pour laquelle les Anversois,comme les Gantois, les Limbourgeois et les Brugeois, perçoivent toujours l’intégralité de leur salaire. Le chômage n’y est absolument pas d’actualité.