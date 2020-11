Le niveau du football belge est-il en train de baisser? On peut légitimement se poser la question lorsque l'on observe nos clubs belges ces dernières années. Cette semaine, les quatre clubs engagés en Europe ont perdu. S'il ne s'agit que d'une semaine et que Bruges et l'Antwerp sont toujours en course, Gand et le Standard sont quasi éliminés de leur groupe respectif.

En douze matchs, les clubs belges totalisent trois victoires, huit défaites et un nul. Un bilan moyen mais pas catastrophique, notamment grâce aux performances de Bruges en C1. Cependant, les résultats globaux des clubs (Standard, Gand, Charleroi qui ne s'est pas qualifié) ne sont pas bons. Et cela se ressent au niveau de l'indice UEFA.

Actuellement, la Belgique se situe à la... seizième place des pays à l'indice UEFA ! Elle est derrière des pays comme la Serbie, la Hongrie, la Norvège, l’Autriche, l’Ecosse et l’Israël. Une situation inquiétante.

Les places pour les coupes européennes se calculent sur les cinq dernières années. Dans ce classement, la Belgique était cinquième et est maintenant dépassée par les Pays-Bas. Le problème est que la très belle saison 2016-2017 ne sera bientôt plus comptabilisée. Cette année-là, Genk et Anderlecht avaient atteint les quarts de finale de l'Europa League. Sans ces nombreux points obtenus, la Belgique chuterait à la... treizième place ! Cela serait catastrophique pour le football belge car nous n'aurions plus que deux billets pour les tours préliminaires de la Ligue des champions et trois billets pour les qualifications de la C3.

Actuellement, le champion est directement reversé en C1 tandis que le second est reversé dans les tours préliminaires. Le troisième va directement en Europa League et il y a encore deux places à distribuer.

Le classement des clubs à l’indice UEFA par pays cette saison:

1. Angleterre 8.214

2. Espagne 7.500

3. Allemagne 6.785

4. Italie 6.571

5. Ecosse 5.500

6. Israël 5.500

7. Portugal 4.600

8. Pays Bas 4.600

9. Norvège 4.500

10. Autriche 4.300

11. Hongrie 4.250

12. Grèce 4.100

13. France 4.083

14. Serbie 4.000

15. Pologne 4.000

16. Belgique 3.800

17. Danemark 3.625

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons:

1. Espagne 85.855

2. Angleterre 84.426

3. Italie 65.724

4. Allemagne 65.141

5. France 52.248

6. Portugal 43.549

7. Russie 37.549

8. Pays-Bas 34.600

9. Belgique 34.300

10. Autriche 33.425