Revenu de Huddersfield, Laurent Depoitre apporte déjà beaucoup à La Gantoise. Extraits choisis de son passage dans Le Grand Débrief.

Son état d’esprit : "Je reprends beaucoup de plaisir sur le terrain, notamment parce que c’est un régal d’évoluer avec des joueurs comme Kums, Odjidja, Owusu et Davis. Je retrouve ce que j’ai vécu il y a trois ans. On produit du beau football, on combine bien et je pense que cela ira encore mieux dans le futur avec les automatismes."

Le noyau actuel de Gand : "Les qualités individuelles sont meilleures qu’à l’époque de notre titre mais il faut voir si la mayonnaise prendra comme cela avait été le cas avec Hein Vanhaezebrouck, où tout le monde savait ce qu’il devait faire. En tout cas, les dirigeants veulent jouer le top, ils ne souhaitent plus revivre une saison comme celle de l’année passée. Avec l’équipe qu’on a, on peut viser le top 3."

Le Standard leader : "Le club a vraiment beaucoup de qualités, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Il faudra compter sur le Standard pour le top du championnat. Avec Bruges et Gand, ce sont les trois meilleures équipes depuis le début de saison."

La réussite de Belhocine à Charleroi : "Cela m’a un peu surpris qu’il devienne coach mais il fait du très bon boulot. D’autant que ce n’était pas une tâche facile de succéder à Felice Mazzù à la tête de Charleroi. Il a la bonne mentalité, celle d’un gagnant, et le fait d’être proche des joueurs ne peut être que bénéfique."

Son passage en Premier League : "J’ai réalisé un rêve de gosse. J’étais vraiment satisfait de la première saison, en étant titulaire la moitié du temps contre des grandes équipes, et en marquant contre certaines d’entre elles. Le but contre Chelsea, qui nous permet de nous maintenir en Premier League, reste mon plus beau souvenir là-bas. La saison suivante a été difficile. On a eu un gros calendrier dès le début et on s’est très vite retrouvés dans le fond de tableau, sans pouvoir sortir la tête hors de l’eau."