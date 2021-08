Fumigènes, pétards, feux de Bengale… Autant d’accessoires interdits dans les stades de football, ainsi qu’aux abords des stades, lors des matchs, mais qui continuent d’être utilisés par certains supporters, bien décidés à braver la loi pour soutenir leur club.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après la cellule Football du SPF Intérieur, les procédures administratives pour des infractions liées à l’utilisation d’objets pyrotechniques, dans l’enceinte et aux alentours des stades de football, n’ont fait qu’augmenter ces dernières années. Elles sont passées de 133 à 388 entre 2015 et 2019 et s’élevaient même à 146, en 2020, année où la grande majorité des matchs se sont pourtant déroulés sans public.

(...)