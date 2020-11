Trois ex-équipiers sont unanimes : Lamkel Zé n’est pas méchant et mérite sa place.

Où est Didier Lamkel Zé ? "Waar staat Didier Lamkel Zé ?", s’interrogent dans la version originale les supporters de l’Antwerp.

S’ils se délectent de revoir leur matricule 1 truster les premiers rôles, les adeptes du Great Old ont perdu l’un de leurs chouchous. Absent de la liste européenne d’Ivan Leko, le Camerounais de 24 ans n’est plus apparu en Pro League depuis plus d’un mois. Un bref retour lors du succès 4-1 contre Malines lui-même consécutif à trois matchs passés hors du groupe. Bref, un début de saison à l’image du personnage : double et imprévisible.

