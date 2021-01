© KUL

Des chercheurs de l'unversité catholique de Louvain (KUL) se sont penchés sur la Jupiler Pro League. En utilisant toute une série de statistiques avancées, et en tenant compte du calendrier de fin de saison, ils ont publié des prévisions concernant les chances de chaque équipe de figurer dans le top 4 à la fin de la phase classique. Avec 94% de chances, le FC Bruges est, selon eux, quasiment assuré d'en être.Jusque-là, rien de bien surprenant... Genk arrive en deuxième position avec 60% de chances, soit le même taux qu'Anderlecht (qui compte pourtant quatre points de retard sur les Limbourgeois avant la rencontre de ce soir). A la 4e place, l'Antwerp (48%) devance Charleroi (41%) et le Standard (seulement 16%). Le Beerschot (20%) s'intercale d'ailleurs entre les deux clubs wallons malgré sa méforme actuelle.Pour rappel, les "Champions Playoffs" se disputeront à quatre à partir de cette saison, avec des points divisés par deux. Les 5e, 6e, 7e et 8e de la phase classique se disputeront quant à eux le dernier billet européen.