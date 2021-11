Bruges et le Standard se sont quittés sur un partage 2-2 en début d'après-midi. Mais en tribune, certains supporters brugeois se sont encore faits remarquer dans le mauvais sens.

Lors de l’échauffement des Liégeois, des cris de singe et des insultes racistes ont été entendus dans les tribunes brugeoises. Ils ont été dénoncés par un Youtubeur français, Basile Brigandet, plus connu sur la toile sous le nom de Stadito et présent au stade en tant que spectateur neutre. Inadmissible.

"L'ambiance est dingue mais il y a juste un truc que je voudrais dénoncer", a expliqué le Youtubeur dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, "à côté de moi, il y a des supporters brugeois qui ont lancé des cris de singe envers les remplaçants du Standard. C'est du racisme, et ces gens-là, il faut les sortir des stades."

Contacté par nos soins, Basile Brigandet a apporté davantage de précisions aux scènes dont il a été témoin : "Il s'agissait d'un groupe de 5 ou 6 personnes. À deux reprises, ils ont adressé des cris de singe ou des "negros' : d'abord envers un joueur à l'échauffement et ensuite envers un joueur qui avait des crampes."