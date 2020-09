Les joueurs et dirigeants du Standard de Liège et du Sporting de Charleroi prouvent une fois de plus que le football n’est pas qu’un sport-business. De nombreux sportifs donnent de leur temps et de leur argent pour soutenir de nombreuses causes.

Ce jeudi 17 septembre, la plateforme d’enchères Vavabid.be mettra en ligne 15 maillots de chaque équipe. Chaque maillot est dédicacé par un joueur du Sporting de Charleroi ou du Standard de Liège.

Des maillots qui ont été portés pour faire la promotion du Télévie lors du dernier match du Standard, le 12 septembre dernier et qui, pour les Carolos, seront la vareuse du prochain match, le 18 septembre, lors de l’affiche qui opposera les leaders au deuxième du championnat, le Beerschot

Les enchères commenceront le jeudi 17 septembre et se terminent le samedi 19 septembre à 22h, lors de la soirée de clôture du Télévie, en direct sur RTL. Les résultats de cette vente spéciale seront entièrement reversés au Télévie.