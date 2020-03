Peter Croonen s'est exprimé à propos des futures échéances de la Pro League.

L'Euro 2020 reporté à l'année prochaine, la Pro League peut se pencher sur le futur de notre championnat domestique. A nos confrères du Het Laatste Nieuws, Peter Croonen a avoué son soulagement suite à la forte décision des instances UEFA: "Nous nous attendions à cette décision et nous l’espérions. Cela nous donne la chance de mettre en place un plan possible, clair et réaliste pour les échéances qui vont suivre."

Pour la suite des événements, le président de Genk a également avoué que le temps pressait: "On a certes un peu plus de marge mais il nous reste peu de temps pour disputer les play-offs sous leur forme complète avant fin juin. Il me semble plus probable que l’on mette en place des play-offs sous une forme plus courte."

Plusieurs pistes sont explorées pour la suite du championnat. Elles doivent être exposées aujourd'hui devant un Conseil d'Administration exceptionnel. "Nous sommes en train d’analyser une multitude de scénarios que nous allons présenter devant le Conseil d’Administration. Je pense que l’on devrait arriver à une solution aujourd’hui. Il n’y a pas mille solutions. Premièrement – et c’est le plus important – il faut prendre une décision qui soit la meilleure pour la santé des gens. Ensuite, la priorité est de disputer la 30e journée de la compétition régulière, la finale de Coupe de Belgique et la finale de D1B. Si nous parvenons à faire cela, on s’attaquera aux autres questions sportives."

C'est Pierre François, le Directeur Général de la Pro League, qui présentera les différentes solutions. Seront-elles acceptées et quelle piste sera privilégiée? Réponse dans la journée!