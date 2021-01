G. Co.

Depuis plusieurs semaines, le conflit est ouvert entre Didier Lamkel Zé et la direction anversoise. Même si Franky Vercauteren a affirmé qu'il comptait toujours sur son joueur, le Camérounais s'entraîne avec les U21.

Et ce jeudi, une quarantaine de jeunes supporters anversois faisant partie du noyau sont venus perturber l'entraînement pour s'en prendre au grand attaquant, qui était notamment arrivé à l'entraînement avec un maillot anderlechtois il y a plusieurs semaines, se voyant refuser l'entrée du Bosuil.

Si les supporters et le joueur n'en sont pas venus aux mains, les échanges entre les deux parties ont été houleux. Les fans ont averti le joueur qu'ils ne voulaient plus le voir avec un maillot anversois : "Dégage de notre club. Nous ne voulons plus jamais te voir avec un maillot anversois, ni à l'entraînement, ni en match."

Avant de prévenir l'entraîneur des U21 de l'Antwerp : "Si vous le laissez s'entrainer demain, nous reviendrons. Et nous continuerons de revenir jusqu'à ce qu'il soit parti."